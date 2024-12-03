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        Konya'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:03
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        Konya'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna karıştığı tespit edilen 6 şüpheliyi takibe aldı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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