Konya'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait 5 ikamet, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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