Konya Valisi İbrahim Akın, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yaptı

Konya Valisi İbrahim Akın, kasımda il genelindeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenledi.

Vali İbrahim Akın, valilik binasında düzenlediği toplantıda kent genelinde huzur ortamının tesisi için yapılan çalışmaları anlattı.

Kasımda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 93'ünün aydınlatıldığını vurgulayan Akın, aranan zanlılara yönelik düzenlenen 226 operasyonla 1082 kişinin yakalanıp, 449 kişinin de tutuklandığını söyledi.

Akın, terörle mücadele kapsamında yapılan 21 operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişi tutuklanırken 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, "İl genelinde yürütülen narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 948 operasyon icra edilmiş olup, 1103 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 102 zehir taciri tutuklanmıştır. Yine narkotik suçlardan aranan 48 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş olup, böylece son 1 ayda narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 150 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 8,2 kilogram esrar, 2,1 kilogram metamfetamin, 350 gram eroin, 460 gram bonzai, 57 bin 350 adet sentetik ecza maddesi yakalanmıştır. Her kararlı çalışma mutlak suretle sonuçlarını verecektir, Konya'mızda gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir." diye konuştu.

- Kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadele Kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele kapsamında da il genelinde 67 operasyon yapıldığını kaydeden Akın, "Bu operasyonlarda 27 kişi tutuklandı, operasyonlar neticesinde 10 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda muhtelif silah malzemesi ele geçirilmiştir." dedi. Yasadışı göçle mücadele kapsamında 380 düzensiz göçmene sınır dışı edilmek üzere işlem yapıldığını ifade eden Vali Akın, mobil göç denetimlerinde 12 bin 605 kişinin sorgulandığını, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 102 göçmen hakkında da işlem yapıldığını paylaştı.

- 2 cinayet olayı aydınlandı Vali İbrahim Akın kasım ayındaki diğer asayiş ve tutuklama olaylarına yönelik de şunları kaydetti: "Kasım ayı içerisinde 2 cinayet olayına karışan 8 şüpheli yakalanmış, 7 şüpheli tutuklanmıştır. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyen 18 şüpheliden 15’i tutuklanmıştır. 5 Kasım'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, işyerinde silahla yağma suçundan aranan ve 21 yıl 6 ay 30 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan 6 ilde eş zamanlı planlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan 31 şüpheliden 5 şüpheli tutuklanmış, 9 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Mali suçlara yönelik operasyonlar kapsamında 48 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Bu suçlardan tefecilik ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 13 ayrı olayda 29 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle meydana gelen 175 olaydan, 137'si aydınlatılmıştır."