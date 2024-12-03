Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Valisi İbrahim Akın, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yaptı

        Konya Valisi İbrahim Akın, kasımda il genelindeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Valisi İbrahim Akın, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Valisi İbrahim Akın, kasımda il genelindeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenledi.

        Vali İbrahim Akın, valilik binasında düzenlediği toplantıda kent genelinde huzur ortamının tesisi için yapılan çalışmaları anlattı.

        Kasımda meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 93'ünün aydınlatıldığını vurgulayan Akın, aranan zanlılara yönelik düzenlenen 226 operasyonla 1082 kişinin yakalanıp, 449 kişinin de tutuklandığını söyledi.

        Akın, terörle mücadele kapsamında yapılan 21 operasyonda 36 kişinin gözaltına alındığını, 5 kişi tutuklanırken 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, "İl genelinde yürütülen narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 948 operasyon icra edilmiş olup, 1103 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 102 zehir taciri tutuklanmıştır. Yine narkotik suçlardan aranan 48 şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiş olup, böylece son 1 ayda narkotik suçlarla mücadele kapsamında toplam 150 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan bu operasyonlarda 8,2 kilogram esrar, 2,1 kilogram metamfetamin, 350 gram eroin, 460 gram bonzai, 57 bin 350 adet sentetik ecza maddesi yakalanmıştır. Her kararlı çalışma mutlak suretle sonuçlarını verecektir, Konya'mızda gençlerimizin geleceğini karartan zehir tacirlerine karşı mücadelemiz aralıksız devam edecektir." diye konuştu.

        - Kaçakçılık ve yasa dışı göçle mücadele

        Kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele kapsamında da il genelinde 67 operasyon yapıldığını kaydeden Akın, "Bu operasyonlarda 27 kişi tutuklandı, operasyonlar neticesinde 10 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda muhtelif silah malzemesi ele geçirilmiştir." dedi.

        Yasadışı göçle mücadele kapsamında 380 düzensiz göçmene sınır dışı edilmek üzere işlem yapıldığını ifade eden Vali Akın, mobil göç denetimlerinde 12 bin 605 kişinin sorgulandığını, düzensiz göçmen olduğu tespit edilen 102 göçmen hakkında da işlem yapıldığını paylaştı.

        - 2 cinayet olayı aydınlandı

        Vali İbrahim Akın kasım ayındaki diğer asayiş ve tutuklama olaylarına yönelik de şunları kaydetti:

        "Kasım ayı içerisinde 2 cinayet olayına karışan 8 şüpheli yakalanmış, 7 şüpheli tutuklanmıştır. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyen 18 şüpheliden 15’i tutuklanmıştır. 5 Kasım'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, işyerinde silahla yağma suçundan aranan ve 21 yıl 6 ay 30 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan 6 ilde eş zamanlı planlı operasyonlar sonucu gözaltına alınan 31 şüpheliden 5 şüpheli tutuklanmış, 9 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Mali suçlara yönelik operasyonlar kapsamında 48 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Bu suçlardan tefecilik ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 13 ayrı olayda 29 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır. Siber suçlarla mücadele kapsamında bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle meydana gelen 175 olaydan, 137'si aydınlatılmıştır."

        Vali Akın, ayrıca vatandaşlardan doğal gaz ve soba zehirlenmesine karşı dikkatli olmaları, şehirde araç kullanan tüm sürücülerden ise ambulanslara geçiş önceliği tanımaları ve fermuar sistemiyle yol vermelerini istedi.

        Toplantı sırasında Vali Akın'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?

        Benzer Haberler

        Konya'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Konya'da tefecilik operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Karapınar'da engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Karapınar'da engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
        Hüyük'te meslek edindirme eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldı
        Hüyük'te meslek edindirme eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldı
        Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine bilinçli su kullanımı anlatıldı
        Beyşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine bilinçli su kullanımı anlatıldı
        Konya'da kurulu firmadan 7 ülkeye mermi ihracatı
        Konya'da kurulu firmadan 7 ülkeye mermi ihracatı
        Beyşehir'de ev yangını
        Beyşehir'de ev yangını