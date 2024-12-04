Yunak'da 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası etkinliği

Duran, "Hepimiz birer engelli adayıyız, toplum olarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına daha fazla sorumluluk almalıyız." dedi.

Katılımcılara, işaret dilinin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran önemli bir iletişim aracı olduğuna vurgu yapan Köroğlu, işaret dilini herkesin öğrenmesinin, engelli bireylerle daha sağlıklı iletişim kurulabilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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