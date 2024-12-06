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        Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB iş birliğiyle Filistinli ailenin evi yeniden inşa edildi

        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) iş birliğiyle İsrail tarafından yıkılan Filistinli ailenin El Halil'deki evi yeniden inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:01
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        Konya Büyükşehir Belediyesi ve TDBB iş birliğiyle Filistinli ailenin evi yeniden inşa edildi
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        Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) iş birliğiyle İsrail tarafından yıkılan Filistinli ailenin El Halil'deki evi yeniden inşa edildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail rejiminin yıllardır Filistin'de sistematik olarak sürdürdüğü katliamlarını 6 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de soykırıma dönüştürdüğünü bildirdi.

        Filistin halkının, yıllardır maruz kaldığı zulüm ve haksızlıklara rağmen direnişini onurlu şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Altay, "Katil rejim Batı Şeria'daki El Halil şehrinde 2022 yılında bir ailemizin evini haksız ve hukuksuz şekilde yıkmıştı. Bunun üzerine biz de Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile o dönem harekete geçerek ailemize yeni bir ev inşa edilmesi için El Halil Belediyesi ile protokol imzalamıştık. Yapılan protokolle ev tamamlanarak aileye teslim edildi." ifadesini kullandı.

        Altay, Filistin'in sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlığın vicdan meselesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Katil devletin yıkım politikalarına karşı Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak, onların haklarını savunmak ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermek bizim tarihi ve insani sorumluluğumuzdur. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde zulme karşı adaletin, yıkıma karşı inşanın, umutsuzluğa karşı umudun savunucusu olmaya devam edeceğiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya olarak Filistinli kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm dünyada direnişin simgesi haline gelen Filistinli kardeşlerimize bir kez daha selam ve dua gönderiyoruz."

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