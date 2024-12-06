SPK Başkanı Gönül, Konya'da konuştu:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlığı ile ilgili kamu spotu yaptıklarını belirterek, borsa yatırımcısının sosyal medyadan yanlış yönlendirilmemesinin hedeflendiğini söyledi.

Gönül, Finansal Okuryazarlık Platformunca, "Türkiye Seferberliği Konya 2024 Buluşmaları" kapsamında, Konya Ticaret Odasında düzenlenen programda, kentin gelişmenin bir sembolü olarak ülkede öne çıktığını söyledi.

Konya'da 9 şirketin halka arz edildiğini ifade eden Gönül, "Umarım bu sayı yakın zaman da daha da artar. Finansal okuryazarlığın gelişmesi, bizim için piyasaların sağlıklı işlemesine ve daha güvenilir, daha bilinçli yatırım yapılmasının önünü açacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gönül, erken yatırıma ve tasarrufa başlamanın, gelecek için oldukça kıymetli olduğunu, bu vizyonla 7'de 70'e herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.