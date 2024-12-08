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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

        Konya'da, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:39
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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
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        Konya'da, Hazreti Mevlana 751. Vuslat Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor.

        Anma programları çerçevesinde sema törenlerinin yapıldığı Mevlana Kültür Merkezi içindeki fuaye alanında Mesnevi'den Tasvire Yansımalar Sergisi açıldı.

        Sergide, Hazreti Mevlana'nın kaleme aldığı Mesnevi'den seçilen günümüz insanının kafasını meşgul eden, içinde bulunduğu meselelere ışık tutacak, çözüm yolu gösterecek sözleri minyatürlü tasvir levhalar halinde gelen ziyaretçilere sunuluyor.

        Açılan sergiyle Mevlana'nın Kur'an-ı Kerim ve hadislerden süzülen düşünceleri, İslam sanatları vasıtasıyla somutlaştırılarak İslam Medeniyetinin görkemine katkı sağlamak amaçlanıyor.

        Öte yandan fuaye alanını alt katında ise keçe, kırkyama, Rumi kıyafet, tel kırma, ney, bakır rölyef ve koza sanatı örneklerinin yer aldığı bir başka bir sergi alanı daha yer alıyor.

        Her iki sergiyi de gelen ziyaretçiler 17 Aralık'a kadar ücretsiz olarak gezebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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