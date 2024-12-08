Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Her iki sergiyi de gelen ziyaretçiler 17 Aralık'a kadar ücretsiz olarak gezebilecek.

Öte yandan fuaye alanını alt katında ise keçe, kırkyama, Rumi kıyafet, tel kırma, ney, bakır rölyef ve koza sanatı örneklerinin yer aldığı bir başka bir sergi alanı daha yer alıyor.

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