Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        KOMEK ve ASEM kültürler arasında köprü oluyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) yurt dışında ve yurt içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        KOMEK ve ASEM kültürler arasında köprü oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) yurt dışında ve yurt içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor.

        KOMEK ve ASEM, bu kapsamda İskeçe Türk Birliği (İTB) Biçki Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursları'ndaki eğitmen ile kursiyerlerinden oluşan 50 kişilik bir ekip için kültür gezisi düzenledi.

        Geziye katılan eğitmen ve kursiyerler, 3 gün boyunca Konya'da hem kültürel gezilere katıldı hem de KOMEK bünyesindeki ahşap oyuncak ve deri çanta yapımı gibi el sanatlarını öğrendi.

        İTB Kadın Kolları Başkanı ve İTB Merkez Dikiş-Nakış Kursu Eğitmeni Sevgi Sezai, Konya'da çok güzel karşılandıklarını ve burada öğrendiklerini İskeçe'deki kadınlara öğretecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        İskeçe'de kadınlara yeni iş sahaları açmayı hedeflediklerini ifade eden Sezai, "Oradaki kurslarımızda kadınlarımıza iş sahası açmaya, meslek edindirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda etkinlikler yapıyoruz. KOMEK'te birbirinden güzel yeni el sanatları öğrendik. Elimizden geldiği kadarıyla Yunanistan'daki İskeçe'deki derneğimizde diğer öğrencilerimize de aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok şanslı olduğumuza inanıyoruz. Zaten Türk kültürü her yerde devam ediyor. Türkiye'de imkanlar çok fazla, bizim orada bu imkanlarımız yok. Derneğimizin küçük bir çatısı altında bunları yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        İTB Genel Sekreteri ve İTB Resim Eğitmeni Zeynur Bargan da Konya'da çok güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalar umarım birliğimizdeki kadınlar için çok verimli olmuştur. Yeni yeni şeyler öğrenmemiz, burada olmamız, öğrendiklerimizi Yunanistan'da çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize aktaracak olmamız bizleri daha çok mutlu ediyor. Böyle farklı dallarda yeni bir şeyler öğrenmesi onları da mutlu edecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri çok iyi bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ederiz. Umarım tekrar buraya gelme imkanımız olur." dedi.

        İTB Dikiş-Nakış Kursu öğrencisi Asie Patigko ise yeni şeyler öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiklerine dikkati çekerek, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ve buraya gelmemize vesile olanlardan Allah razı olsun. Biz orada dikiş-nakış kursunda 3 gruba ayrılıyoruz bulunduğumuz bu odanın üçte biri bize ait. O şekilde bir şeyler yapmak için uğraşıyoruz. Buradaki vatandaşlar çok şanslı. Bu öğrendiklerimizi hemen aktaracağız. KOMEK gibi biz de kendimize bir logo bulacağız. Çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Mevlana'yı anma törenleri 'Muhabbet Vakti' teması ile başladı (2)
        Mevlana'yı anma törenleri 'Muhabbet Vakti' teması ile başladı (2)
        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin...
        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin...
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından
        Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından