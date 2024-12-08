KOMEK ve ASEM kültürler arasında köprü oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) yurt dışında ve yurt içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla kültürler arasında köprü olmaya devam ediyor.

KOMEK ve ASEM, bu kapsamda İskeçe Türk Birliği (İTB) Biçki Dikiş Nakış ve El Sanatları Kursları'ndaki eğitmen ile kursiyerlerinden oluşan 50 kişilik bir ekip için kültür gezisi düzenledi.

Geziye katılan eğitmen ve kursiyerler, 3 gün boyunca Konya'da hem kültürel gezilere katıldı hem de KOMEK bünyesindeki ahşap oyuncak ve deri çanta yapımı gibi el sanatlarını öğrendi. İTB Kadın Kolları Başkanı ve İTB Merkez Dikiş-Nakış Kursu Eğitmeni Sevgi Sezai, Konya'da çok güzel karşılandıklarını ve burada öğrendiklerini İskeçe'deki kadınlara öğretecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İskeçe'de kadınlara yeni iş sahaları açmayı hedeflediklerini ifade eden Sezai, "Oradaki kurslarımızda kadınlarımıza iş sahası açmaya, meslek edindirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda etkinlikler yapıyoruz. KOMEK'te birbirinden güzel yeni el sanatları öğrendik. Elimizden geldiği kadarıyla Yunanistan'daki İskeçe'deki derneğimizde diğer öğrencilerimize de aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok şanslı olduğumuza inanıyoruz. Zaten Türk kültürü her yerde devam ediyor. Türkiye'de imkanlar çok fazla, bizim orada bu imkanlarımız yok. Derneğimizin küçük bir çatısı altında bunları yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İTB Genel Sekreteri ve İTB Resim Eğitmeni Zeynur Bargan da Konya'da çok güzel zaman geçirdiklerini belirterek, "Çalışmalar umarım birliğimizdeki kadınlar için çok verimli olmuştur. Yeni yeni şeyler öğrenmemiz, burada olmamız, öğrendiklerimizi Yunanistan'da çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize aktaracak olmamız bizleri daha çok mutlu ediyor. Böyle farklı dallarda yeni bir şeyler öğrenmesi onları da mutlu edecektir. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri çok iyi bir şekilde ağırladıkları için teşekkür ederiz. Umarım tekrar buraya gelme imkanımız olur." dedi.