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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

        Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri programı kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Erten, Mevlana'yı sosyolojik açıdan anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:29
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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
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        Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri programı kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Erten, Mevlana'yı sosyolojik açıdan anlattı.

        Erten, Türbe Önü'nde düzenlenen "Sosyolojik Açıdan Hz. Mevlana'nın Kişiliği" sohbetinde, sosyolojinin bir arada yaşama bilimi olduğunu, insanın tek başına yaşamayacağını söyledi.

        Bir arada yaşamanın insanın temel ihtiyaçlarından olduğunu, sosyolojinin de insanların birlikte yaşayabilmeleri için bazı kanunlar ortaya koyduğunu belirten Erten, şöyle devam etti:

        "İşte Hazreti Mevlana hazretleri de bu veçhe ile insanlar arası ilişkiler üzerine, insan üzerine ve bu insanların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu topluluklar veya toplumlar üzerine çeşitli mesajlar veriyor. Hatta öyle mesajlar veriyor ki adeta bugün bir sosyoloğun topluma bakarak sonuca ulaştığı bilgileri asırlar önce ortaya koymuş görünüyor. Dolayısıyla biz Hazreti Mevlana'nın iyi bir toplum gözlemcisi olduğunu, dolayısıyla bir sosyolog olduğunu ifade edebiliriz."

        Erten konuşmasında, Mevlana'nın mesajlarının doğru okunması ve yorumlanması gerektiğine ayrıca dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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