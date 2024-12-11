Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
G.T'nin kullandığı 07 AHC 707 plakalı motosiklet, Uludağ Caddesi'nde yürüyen M.Ü'ye çarptı.
Yaralanan G.T. ve M.Ü. ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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