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        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 10:32 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:12
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        Seydişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        G.T'nin kullandığı 07 AHC 707 plakalı motosiklet, Uludağ Caddesi'nde yürüyen M.Ü'ye çarptı.

        Yaralanan G.T. ve M.Ü. ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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