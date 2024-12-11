Konya'da Deveran Geleneksel Türk Sanatları Sergisi açıldı

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümüne odaklanarak fikirlerin oluştuğunu anlatan Akar, "Yeni eserler ve arşivdeki eserlerin bütünüyle oluşturulan sergi, daha önce eser vermiş mezunlarımız ve devam etmekte olan öğrencilerle beraber oluşturuldu." dedi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmalar Enstitüsü tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı işbirliğiyle oluşturulan sergi, SÜ Müzesi Konferans Salonu'nda açıldı.

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