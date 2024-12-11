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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

        Konya"da, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Türbe Önü Buluşmaları" ve "Selsebil Konserleri" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:39
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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor
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        Konya"da, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Türbe Önü Buluşmaları" ve "Selsebil Konserleri" düzenleniyor.

        "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştirilen törenler kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Törenler kapsamında her gün Mevlana Meydanı'ndaki "Türbe Önü Buluşmaları" ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Selsebil Konserleri"ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

        Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türbe Önü Buluşmaları" kapsamında şu ana kadar, "Müslüman Şahsiyetinin Oluşumunda Mesnevi'nin Etkileri" başlığında Konya İl Müftüsü Ali Öge, "Ustalara Vefa" başlığında Ali Bektaş'ın moderatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve ses sanatçısı Ahmet Çalışır, "Dünden Bugüne Sema" başlığında Ahmet Sami Küçük, "Şeb-i Arus Hatıraları" başlığında Mehmet Öztorun, "Sosyolojik Açıdan Hz. Mevlana'nın Kişiliği" başlığında Prof. Dr. Hayri Erten, "Medeniyetimiz ve Müziğimiz" başlığında Kağan Ulaş, "Filistin Meselesi" meselesi başlığında Dr. Mustafa Güçlü vatandaşlarla buluştu.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Selsebil Konserleri"ne ise bugüne kadar, "Aşk-ı Niyaz Konseri" başlığında konuşmacı olarak Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, konuk sanatçı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Konya Uluslararası Mevlana Vakfı Türk Müziği Korosu ile şef Nebahat Konu, "Elhan-ı Muhabbet" başlığında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı ile şef Öğretim Görevlisi Mithat Çömlekçi ve "Vuslat Perdesi" temasıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu ve şef Kazım Tığılıoğlu, "Mevlevî Bestekar ve Şairler" başlığında Hüseyin Kutsi Sezgin konuk oldu.

        Etkinlikler kapsamında 17 Aralık'a kadar "Mevlana Çağında Başkent Konya'da Müzik", "Mesnevi'den Tasvire Yansıyan Hikmetler" ve "Deveran" sergileri de sanatseverlerle buluşturuluyor, Sultan Selim Camisi'nde sabah namazlarında ise "Mevlevi Evrad-ı Şerif'i" icra ediliyor.

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