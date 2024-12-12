Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

Hattat Öksüz de öğrencilerine "Sizler benim gökyüzündeki yıldızlarımsınız." dedikten sonra, protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesti.

Her defasında sergilenen eser sayısının arttığını belirten Kavuş, "29 Aralık'a kadar açık kalacak sergide 113'ü 71 öğrencisine ait, ikisi hattat Hüseyin Öksüz hocamıza ait olmak üzere 115 eser sergilenecektir." dedi.

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Meram Belediyesi ile hattat Hüseyin Öksüz ve talebelerinin işbirliğiyle hazırlanan "Telamiz-i Konevi-4" adlı serginin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.