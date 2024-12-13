Mevlana'nın görüşleriyle 21. yüzyıl dünyasının sorunlarına çözüm aranacak

SAVAŞ GÜLER - İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin felsefesi, ABD'deki bir üniversitede yapılan araştırmayla, modern dünyanın sorunlarına çözüm önerileri sunacak.

Öğretileri ve İslam görüşüyle, tüm dünyada ilgi uyandırmayı sürdüren Mevlana, öğretilerinin yer aldığı önemli eserleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatıyor.

ABD'deki Drake Üniversitesi Eğitim Fakültesi Liderlik ve Psikolojik Danışma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bengü Ergüner Tekinalp, "Mevlana ve Pozitif Psikoloji, Modern Çağın Huzursuz İnsanına 13. Yüzyıldan Bir Rehber" adlı çalışmasıyla Ronald Troyer Araştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Çalışmasında, Mevlana'nın görüşleriyle pozitif psikoloji araştırmalarını birbirine harmanlamayı amaçlayan Tekinalp, günümüz modern insanının sorunlarının çözümüne katkı sunmayı amaçlıyor.

- Araştırma, ABD, İngiltere ve Almanya'da yürütülüyor Projesini, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü ile yaklaşık 2 yıldır sürdüren Tekinalp, AA muhabirine, Mevlana'nın yazılarını ve felsefesini daha iyi anlamak için Uluslararası Mevlana Vakfı'ndan dersler almaya başladığını söyledi. Ardından böyle bir çalışmaya giriştiğini anlatan Tekinalp, "Enstitü Müdürü Nuri Şimşekler ile Mevlana'nın ilk 18 beytini örnek alarak 18 konu belirledik. Mutluluk ya da insanın iç huzura kavuşması konusunda, Hazreti Mevlana'nın görüşleriyle pozitif psikoloji araştırmalarını harmanlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Tekinalp, araştırmayı 2025 yazı sonuna kadar devam ettirmeyi düşündüğünü, ardından bir kitap önerisi haline getirip yayıncılara teslim edeceğini dile getirdi. İlerleyen yıllarda kitabı Türkçe'ye de çevirmeyi planladığını aktaran Tekinalp, şöyle devam etti: "Araştırma kapsamında görüştüğümüz kişiler, ABD, İngiltere ve Almanya'da yaşayan ve Mevleviliğe ilgi duyan kişilerden oluşuyor. Şu ana kadar görüştüğümüz kişilerden ortaya çıkan şey, zorluklardan kaçarak değil, zorlukların aşılarak mutluluk duygusuna ulaşıldığı oldu. Pozitif psikoloji alanında Doğu psikolojilerinden etkilendik. Ancak maalesef ne İslam psikolojisi, ne felsefesi, ne de dünya görüşü ciddi anlamda yansıtılmıyor. ABD'de Hazreti Mevlana'nın şiirleri en çok satan kitaplardan ama hep kültürel, tarihsel ve özellikle İslam'ın geri planından koparılarak, izole edilerek tanıtılıyor. O yüzden bu çalışmanın akademik olarak alana bir katkısı olacağını, hem de buradaki insanlara Mevlana'nın öğretilerinin güzel rehber olacağına inanıyorum."