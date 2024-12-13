Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yalıhüyük'te kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele semineri verildi

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıhüyük'te kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele semineri verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele semineri düzenlendi.

        Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdür Vekili Muhammet Kiremitçi, Yalıhüyük Komek Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara, 2024 yılı istatistiki verileri, boşanma sebepleri, kanun kapsamında alınan danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve barınma tedbirlerinin sebepleri ve saha çalışmaları genel durumu konulu sunum gerçekleştirdi.

        Program da psikolog Aslıhan Demir katılımcılara şiddetin tanımı, şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetler, aile içi şiddetle mücadelede yasal mevzuat, erken yaşta ve zorla evliliklerde yasal mevzuat konuları hakkında bilgi verdi.

        Seminer, görüş ve önerilerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Mevlana'nın görüşleriyle 21. yüzyıl dünyasının sorunlarına çözüm aranacak
        Mevlana'nın görüşleriyle 21. yüzyıl dünyasının sorunlarına çözüm aranacak
        Konyalı egzoz tamircisi iş yerine yolu düşenlerle fotoğraf çektirerek albüm...
        Konyalı egzoz tamircisi iş yerine yolu düşenlerle fotoğraf çektirerek albüm...
        Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Konya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
        Konya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
        Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerl...
        Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerl...
        Otomobil takla attı: 3 ölü
        Otomobil takla attı: 3 ölü