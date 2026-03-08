Canlı
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da "Selçuklu Yetimine Sahip Çıkıyor İftar Buluşması" yapıldı

        Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Selçuklu Müftülüğü tarafından "Selçuklu Yetimine Sahip Çıkıyor İftar Buluşması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 21:02
        Konya'da "Selçuklu Yetimine Sahip Çıkıyor İftar Buluşması" yapıldı

        Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Selçuklu Müftülüğü tarafından "Selçuklu Yetimine Sahip Çıkıyor İftar Buluşması" düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, anlamlı bir buluşmada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yetim ve şehit aileleriyle beraber olmanın gururunu yaşadığını belirten Şahin, "Şehitlik en büyük mertebelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz.' buyrulur. Yetimlerle ilgili de yetimlerin hakkını, hukukunu korumayla çok büyük tembihler yapılır. Yetimin himayeleriyle ilgili Peygamber Efendimizin bir müjdesi var ki 'Yetimi himaye eden, onu koruyan, kollayan kimseyle kıyamet gününde yan yana olacağım.' diye yetimleri himaye edenlere müjdeler vermektedir." diye konuştu.

        Yetimlerin, yoksulların ve fakirlerin bu topluma Allah'ın bir emaneti olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Bizler çocuklarımız, yaşlılarımız, yetimlerimiz, fakirlerimiz, yoksullarımız sayesinde Allah tarafından merhamet olunur ve rızıklandırılırız. Ramazan ayındayız. Bereket ayındayız. Mağfiret mevsimi içerisindeyiz. Yarından itibaren Kadir Gecesi'ni aradığımız günlerin içerisindeyiz. Cenab-ı Hak bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne erişmeyi, o geceyi de en güzel şekilde ihya etmeyi ve hayırlısıyla huzurlu bir şekilde bayrama kavuşmayı cümlemize nasip etsin. Bugünlerde dünyada çok zor günler yaşıyoruz. Bölgemizde, Akdeniz'de, Orta Doğu'da, savaşların başladığı, Müslümanların da zor günler geçirdiği bir mevsimdeyiz. Cenab-ı Hak'tan niyazımız, bütün milletimize ve İslam alemine huzuru ve güveni ihsan eylesin. Her türlü afetlerden milletimizi ve bütün Müslümanları muhafaza eylesin."

        Konya İl Müftüsü Ali Öğe de ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Rabbim bizim, rahmet mevsiminde günahlarımızı bağışlasın. Hastalıklarımıza şifalar, dertlerimize devalar ihsan eylesin. Bizi sahipsiz bırakmasın, kendinden ayırmasın. İftar soframıza gelip bizleri şenlendirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Programa yetim ve şehit aileleri ile yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

