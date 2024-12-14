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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

        Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Hazreti Pir'in ışığının dünyayı anlatmaya devam ettiğini belirterek, "Hazreti Pir'in 800 yıla yakın zamandır halen bilgisi yaşarken dünyayı aydınlatmaya, bizlere ışık ve fikir olmaya devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:02
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        Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor
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        Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Hazreti Pir'in ışığının dünyayı anlatmaya devam ettiğini belirterek, "Hazreti Pir'in 800 yıla yakın zamandır halen bilgisi yaşarken dünyayı aydınlatmaya, bizlere ışık ve fikir olmaya devam ediyor." dedi.

        Bayru, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Türbe Önü Buluşmaları'nda, Hazreti Mevlana'nın özünü Kur'an-ı Kerim ve hadislerden alarak insanlara yaşam şekli ve hayat görüşü anlattığını söyledi.

        Hazreti Mevlana'nın bu bakışının Allah aşkını öne çıkararak anlatmasıyla mesajlarının evrensel hale geldiğini vurgulayan Bayru, "Hazreti Mevlana'nın ışığı dünyayı anlatmaya devam ediyor. Hazreti Pir'in 800 yıla yakın zamandır hala bilgisi yaşarken dünyayı aydınlatmaya, bizlere ışık ve fikir olmaya devam ediyor. Hazreti Mevlana'nın reklama ihtiyacı yok. Zaten kendi bilgisiyle dünyanın dört bir yanına gidiyor. Bütün dünyaya tohumlar ekiyor. Yapacağımız şey gidip o tohumları sulamak, onları yeşertmek. Önce Konyalılara sonra Türklere çok görev düşüyor. Daha çok anlamalıyız ve anlatmalıyız." diye konuştu.

        Bayru, Mevlevihanelerin okul gibi Hazreti Mevlana'nın bilgisinin nesillere aktarıldığını, Selçuklu ve Osmanlıların tarihte gittikleri yerlere bu kurumları yaşattığını kaydetti.

        Sohbetinde Bayru, katılımcılara, Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişi, Şems-i Tebriz ile dostluğu ve buradaki yaşananlara ilişkin eserlerde bahsedilen olaylardan anlatım yaptı.

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