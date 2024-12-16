Konya'da devrilen kimyasal madde taşıyan tankerin sürücüsü öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde kimyasal madde taşıyan tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
O.D. idaresindeki 27 HB 048 plakalı hidrolik asit taşıyan tanker, İpekçi Mahallesi Ereğli-Karapınar çevre yolunda yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü O.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, kimyasal madde nedeniyle bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri detaylı söndürme çalışmaları yaptı.
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