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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Doğru politikalara ben 'doğru politika' derim. Onun için hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:27
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da konuştu:
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Doğru politikalara ben 'doğru politika' derim. Onun için hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

        Davutoğlu, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Suriye halkının uzun yıllardır zulüm gördüğünü belirten Davutoğlu, "Suriye halkının zaferini tebrik ediyorum. 13 yıl boyunca kimse bunu anlamaya çalışmadı. 13 yıl boyunca Suriye bağlamında ağır iftira ve eleştirilere maruz kaldık. Mülteciler konusunda insani gerekçelere sahip çıktığımız için üzerimize gelmeyen kalmadı. Sanki bu 13 yılın bütün sorumluluğu ki bu 13 yılın 5 yılında ben varım, 8 yılında herhangi bir görevim yok. Önemli değil, görevim olmasa da doğru politikalara ben 'doğru politika' derim. Onun için hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum. Olması gereken buydu." ifadesini kullandı.

        Ahmet Davutoğlu, önceki hafta İstanbul'da Suriyeli liderlerle bir toplantı yaptığını anımsatarak, mazlumun yanında durmaya devam edeceğinin altını çizdi.

        Dünyanın ve Orta Doğu'nun zor bir döneme girdiğini dile getiren Davutoğlu, Kuzey Irak ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye birer mektup yazdığını bildirdi.

        Erdoğan ve Bahçeli'ye mektupta tavsiyelerini ilettiğini aktaran Davutoğlu, "Sağ olsun Sayın Bahçeli mektubu aldıktan 2 saat sonra telefonla aradı ve 'tespitlerinize katılıyorum' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir hafta sonra mektup ile cevap verdi. Suriye olaylarından sonra da tekrar hem Sayın Bahçeli'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdim. Devlette küslük olmaz. Bizim birinci derdimiz milletin birliğini korumaktır. İkinci derdimiz, meselemiz, devleti ayakta tutmaktır." diye konuştu.

        Davutoğlu, kutuplaşma siyasetine karşı çıktığını, belirli olgunluğa gelen siyasetçilerin geçmişe değil geleceğe odaklanmaları gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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