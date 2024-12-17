Halkapınar'da Köklerimizden Geleceğe Bir Miras Yolculuğu sergisi açıldı

Geçmiş dönemlere ait gündelik ve özel yaşantıya ait, kök boya halı dokumalar, nakış, dikiş, elbise ve çeyiz eşyalarının yer aldığı serginin açılışına, Halkapınar Kaymakamı Esra Kodaz Köse, Belediye Başkanı Mehmet Vardar, Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Halkapınar Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin düzenlediği sergi, ziyaretçileri geçmişe doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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