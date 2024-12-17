Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:MedaşKonya Büyükşehir
Hakemler: Fatih Tokail, Gökhan Barcın, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Oğulcan Ülgün, Adem Eren Kabak, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Ufuk Akyol, Boateng (Dk. 64 Pedrinho), Prip (Dk. 90+2 Jevtovic), Melih İbrahimoğlu, Tunahan Taşçı (Dk. 80 Ndao), Melih Bostan (Dk. 64 Umut Nayir)
Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Furkan Metin, Furkan Özcan, Fahri Pınar, Serhat Kot, Berat Badak (Dk. 61 Abdullah Balıkçı), Berke Özgün, Yasin Yalçın, Enes Yılmaz, Ali Aydemir (Dk. 82 Talha Yünkuş), Koray Yağcı (Dk. 82 Azat Çakar)
Gol: Dk. 90 Umut Nayir (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Berat Badak, Dk. 19 Fahri Pınar, Dk. 35 Furkan Özcan (Karacabey Belediyespor), Dk. 19 Yasir Subaşı, Dk. 69 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
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