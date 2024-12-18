Konya'da polise ateş açan hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Durumu fark eden market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, M.A.B, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapmak istedi.

Konya'nın Karatay ilçesinde hırsızlık için girdiği markette olay yerine gelen polise silahla ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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