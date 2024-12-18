Konya'da polise ateş açan hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Konya'nın Karatay ilçesinde hırsızlık için girdiği markette olay yerine gelen polise silahla ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde hırsızlık için girdiği markette olay yerine gelen polise silahla ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
İddiaya göre, M.A.B, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapmak istedi.
Durumu fark eden market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, marketten çıkıp kaçmaya çalışırken polislere tabancayla ateş açtı.
Polislerin karşılık vermesi üzerine bacağından yaralanan şüpheli, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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