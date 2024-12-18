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        Konya'da polise ateş açan hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

        Konya'nın Karatay ilçesinde hırsızlık için girdiği markette olay yerine gelen polise silahla ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:14
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        Konya'da polise ateş açan hırsızlık şüphelisi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
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        Konya'nın Karatay ilçesinde hırsızlık için girdiği markette olay yerine gelen polise silahla ateş açan şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

        İddiaya göre, M.A.B, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu marketinden hırsızlık yapmak istedi.

        Durumu fark eden market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, marketten çıkıp kaçmaya çalışırken polislere tabancayla ateş açtı.

        Polislerin karşılık vermesi üzerine bacağından yaralanan şüpheli, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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