Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde 1 iş yeri ile 2 araca operasyon düzenledi.
Aramalarda, 5 av tüfeği, 5 tabanca, 501 tabanca gövdesi ve tetik tertibatı, 514 tabanca şarjörü ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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