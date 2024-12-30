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        Karapınar'da örnek projeye başarı belgesi

        Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum" projesini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:40
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        Karapınar'da örnek projeye başarı belgesi
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        Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Doğayla El Ele Öğreniyorum, Üretiyorum, Paylaşıyorum" projesini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karapınar Kaymakamlığı ve Karapınar Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçirilen ve 3 yıldır devam eden proje için Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul ve çalışanlara teşekkür ederek başarı belgelerini takdim etti.

        Kaymakam Öztürk, "Bu tür projeler, hem gençlerimizin bireysel gelişimine hem de toplumumuzun sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Tüm emeği geçenleri kutluyorum.” diye konuştu.

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