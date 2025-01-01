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        Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı coşkusu yaşandı

        Konya'da üç ayların gelişinin kutlandığı "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 22:31
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        Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı coşkusu yaşandı
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        Konya'da üç ayların gelişinin kutlandığı "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kentte yüzlerce yıldır süren gelenek kapsamında, Kültürpark ile Şefikcan Parkı başta olmak üzere, birçok noktada etkinlikler yapıldı.

        Her yıl "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

        Kültürpark'a soğuk havaya rağmen çocuklarıyla gelen çok sayıda vatandaş, yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.

        Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan gelenek kapsamındaki kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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