Konya'da "Şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı coşkusu yaşandı

Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan gelenek kapsamındaki kutlamalar, gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor.

Kültürpark'a soğuk havaya rağmen çocuklarıyla gelen çok sayıda vatandaş, yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.

Her yıl "fener alayı" ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Kentte yüzlerce yıldır süren gelenek kapsamında, Kültürpark ile Şefikcan Parkı başta olmak üzere, birçok noktada etkinlikler yapıldı.

Konya'da üç ayların gelişinin kutlandığı "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

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