Konya'da doğaseverler Ferdi Tayfur'u şarkılarıyla andı

Kar örtüsü üzerinde de yürüyen grup, yürüyüşün sonunda 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un "İçim yanar" ve "Hatıran yeter" şarkılarını seslendirip, sanatçıyı "Bir efsaneye yürekten veda" yazılı pankart açarak andı.

Beyşehir Kültür, Doğa ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu ile Huğlu Outdoor, Anamas Dağı eteklerindeki İslibucak ormanlarında doğa yürüyüşü düzenledi.

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