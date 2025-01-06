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        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 12:35 Güncelleme: 06.01.2025 - 12:35
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        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Furkan B. idaresindeki 06 AEA 395 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu Dinek Mahallesi kavşağında Binali E. yönetimindeki 43 ABD 171 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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