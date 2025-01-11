Konya'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Ankara-Konya kara yolu Öğretmenevleri Işıklı Kavşağı'nda bekleyen bir tıra, iki tır çarptı.

Ardından kazaya 3 otomobil ve 1 dolmuş daha karıştı.

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