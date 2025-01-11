Konya'da trafik kazalarında 6 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Osman Ç. idaresindeki 42 FEZ 49 plakalı otobüs, Konya-Ankara kara yolu Ömeranlı Mahallesi Işıklı Kavşak'ta Ünsal G. yönetimindeki 28 ACJ 745 plakalı tıra çarptı.
Ardından kazaya 3 otomobil ve 1 dolmuş daha karıştı.
Kazada 5 kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolu Öğretmenevleri Işıklı Kavşağı'nda bekleyen bir tıra, iki tır çarptı.
Kazada 1 kişi yaralandı.
Kazalarda yaralanan 6 kişi, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.