Akşehir'de bakkalda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde bakkalda çıkan yangın hasara neden oldu.
Konya'nın Akşehir ilçesinde bakkalda çıkan yangın hasara neden oldu.
Çay Mahallesi'ndeki bakkalda henüz billinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.
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