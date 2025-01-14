Konya'da trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesindeki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Konya - Ankara kara yolunda iki trafik kazası meydana geldi.
İlk kazada önüne çıkan eşeğe otomobiliyle çarpan sürücü yaralandı.
İkinci kazada ise M.E.K, otomobiliyle bariyere çarpması sonucu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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