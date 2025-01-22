Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adresteki şüpheliler N.M, D.T. ve A.Ç. gözaltına alınırken, yapılan aramada bulunan 1848 adet sentetik ecza ve 5 bin 776 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesine el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.