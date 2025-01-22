Seydişehir-Antalya kara yolu kar nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı
Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.
Seydişehir-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı.
Karayolları ile belediye ekiplerinin, yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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