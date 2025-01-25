Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 4 şüpheliye gözaltı

        Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 09:14 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da binanın çökmesiyle ilgili 4 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL

        Konya'da 4 katlı binanın çökmesinde sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çökmesi üzerine soruşturma başlatan Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Uzman bilirkişi heyeti ile cumhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Konya'da bina çöktü! 3 kişi sağ kurtarıldı, 2 kişi aranıyor
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        Facianın 2.5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Satrançta parlıyoruz
        Satrançta parlıyoruz
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Artık iyileştiniz, peki neden hala öksürüyorsunuz?
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Hayati öneme sahip kalp krizi belirtileri!
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Sivilce ve yaşlanma arasında bağlantı var mı?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        TFF'den yasa dışı bahis sevki!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Konya'da bir kişinin çöken binanın enkazından kurtarılma anı görüntülendi
        Konya'da bir kişinin çöken binanın enkazından kurtarılma anı görüntülendi
        flaş
        flaş
        Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
        Konya'da çöken binanın enkazındaki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmay...
        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmay...
        Konya'da çöken binanın enkazından kurtarılan kişilerin sağlık durumu iyi
        Konya'da çöken binanın enkazından kurtarılan kişilerin sağlık durumu iyi
        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmay...
        Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi kurtarıldı, 2 kişiye ulaşılmay...