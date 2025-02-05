Seydişehir'de işyerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
Bozkır Yolu Necati Kalaycıoğlu Caddesinde A.T, demir atölyesinde sobayı yakmak isterken sobanın alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken iş yerinde hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen A.T, olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.