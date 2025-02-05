Seydişehir'de işyerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen A.T, olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir işyerinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

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