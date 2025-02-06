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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart desteğini yüzde 50 oranında arttı

        Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl için Sosyal Kart desteğini yüzde 50 oranında arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:49
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Kart desteğini yüzde 50 oranında arttı
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl için Sosyal Kart desteğini yüzde 50 oranında arttı.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur ibrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, "Konya Modeli Belediyecilik" modelinin, Türkiye'ye örnek olduğunu ve insanı merkeze alan, dayanışma anlayışını temsil ettiğini belirtti.

        Altay, 31 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Sosyal Kart desteğinin devam ettiğini kaydederek, "Bu yıl için Sosyal Kart desteğimizi yüzde 50 ile yüzde 66 oranında artırdık. Bu yıl Sosyal Kart desteğimizi, 1 veya 2 kişilik aileler için 3 bin lira, 3 veya 4 kişi için 4 bin lira, 5 ve üzerine ise 5 bin lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.

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