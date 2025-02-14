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        Konya'da suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 14:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 14:32
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        Konya'da suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddiasıyla eğlence mekanı işleten E.A. ve beraberindeki 6 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan E.A'nın da aralarında bulunduğu 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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