Konya'da suç örgütü operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma iddiasıyla eğlence mekanı işleten E.A. ve beraberindeki 6 şüpheliyi yakaladı.

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