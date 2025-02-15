Yalıhüyük Belediyesi'nden sosyal sorumluluk projesi

Yalıhüyük Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kiralanan 500 bin metrekarelik araziye tahıl ekimi yaptı.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencilere burs sağlamak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladıkları araziye arpa ve buğday ekimi yaptıklarını belirtti.

Ekim sırasında 60 çiftçinin destek verdiğini anlatan Yılmaz, "Bu projemizden 5 milyon liralık gelir bekliyoruz. Bu gelirin tamamı öğrencilere burs sağlanması ve belediye hizmetlerinde kullanılması amacıyla değerlendirilecek. İlerleyen yıllarda da projeyi sürdürmeyi planlıyoruz."ifadesini kullandı.