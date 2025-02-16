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        Konya'da gelininin annesi ve dayısını silahla öldüren şüpheli ve oğlu tutuklandı

        Konya'nın Çumra ilçesinde gelininin annesi ile dayısını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı ve oğlu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:34
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        Konya'da gelininin annesi ve dayısını silahla öldüren şüpheli ve oğlu tutuklandı
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        Konya'nın Çumra ilçesinde gelininin annesi ile dayısını silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı ve oğlu tutuklandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde oğlunun boşanma aşamasında olduğu gelininin annesi Şadiye Aydın ile gelinin dayısı Selahattin Boz'u silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan H.İ.Ü. ile oğlu, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan hayatını kaybeden 2 kardeş bugün toprağa verildi.

        Dün Hürriyet Mahallesi'nde H.İ.Ü. ile Şadiye Aydın ve Selahattin Boz arasında çıkan tartışmada H.İ.Ü'nün silahla ateş etmesi üzerine Aydın olay yerinde yaşamını yitirmiş, Boz ise yaralanmıştı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olaya ilişkin şüpheliler baba H.İ.Ü. ve oğlu R.Ü gözaltına alışmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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