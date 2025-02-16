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        Konya'da gölete düşen çocuk boğuldu

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde buz tutmuş Davras Göleti üzerinde yürüyen 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu, buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 20:08 Güncelleme: 16.02.2025 - 20:29
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        Konya'da gölete düşen çocuk boğuldu
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        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde buz tutmuş Davras Göleti üzerinde yürüyen 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu, buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldu.

        Davras Mahallesi'ndeki buz tutan gölete düşen İsmail Yaşar Ordu'yu (15) fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı.

        Vatandaşların ip yardımıyla sudan çıkardığı Ordu'ya müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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