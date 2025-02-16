Konya'da gölete düşen çocuk boğuldu

Vatandaşların ip yardımıyla sudan çıkardığı Ordu'ya müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Davras Mahallesi'ndeki buz tutan gölete düşen İsmail Yaşar Ordu'yu (15) fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı.

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