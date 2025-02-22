MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ulular basın toplantısı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şube Başkanı Osman Ulular ve yönetim kurulu üyeleri, basın toplantısı gerçekleştirildi.

Ulular, MÜSİAD Konya Şubesinin binasında düzenlenen toplantıda, Konya'nın tarım, ticaret ve sanayi alanlarında başkent olacağını söyledi.

MÜSİAD'ın Konya'yı yeni ufuklara taşıyacağını belirten Ulular, "İklim değişikliğine uyum ve mücadele, çevre ve doğamızın korunması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için sürdürülebilir kalkınmaya yönelik anlayışla, şehrimiz için 2042 yılında Avrupa'nın ilk karbon nötr şehri olması hedefini koyduk. Şehirlerin karbon nötre dönüşümünde en önemli sektörler; elektrik üretimi, ulaşım, lojistik, sanayi tesisleri, konut ve ofis binalarını içeren gruplar olarak belirledik" diye konuştu.