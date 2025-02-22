Konya'da silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan kavgada 1 kişiyi silahla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçenin Aziziye Caddesi'ndeki olayın ardından polise teslim olan zanlı Hüseyin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ağır yaralanan Mehmet A'nın ise Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Hüseyin K. dün, alacak meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Mehmet A'yı (40) Aziziye Caddesi'nde tabancayla yaralayıp polis merkezine giderek teslim olmuştu.
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