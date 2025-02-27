Bağırsağı sıkıştığı için yemek yiyemeyen kadın, ameliyatla şikayetlerinden kurtuldu

ZEHRA MELEK ÇAT - Konya'da on iki parmak bağırsağının sıkışması sonucu kilo kaybı, bulantı ve kusma şikayeti yaşayan kadının, ameliyat sonrası rahatsızlıkları sona erdi.

İki çocuk annesi 29 yaşındaki Nursel Kalle'nin, son 3 yıldır bulantı ve kusma şikayetleri artmaya başladı.

Fazla yemek yiyemeyen, kendisini sürekli tok hisseden Kalle, kilo kaybı da yaşamaya başlayınca hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kadına, süperior mezenterik arter bası sendromu (aorttan çıkıp bağırsağı besleyen damarın on iki parmak bağırsağına baskı yapması) tanısı konuldu.

Konya Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ersin Turan'a ulaşan Kalle, burada gerçekleştirilen operasyonla şikayetlerinden kurtuldu.

- "Adana kebap yemek istiyorum"

Taburcu edilen Nursel Kalle, AA muhabirine, çocukluğunda da çok zayıf olduğunu söyledi.

Hamilelik döneminde aldığı kiloları hemen verdiğini anlatan Kalle, bulantı, kusma, şişlik şikayetleri artınca dayanamadığını dile getirdi.

Kalle, farklı hastanelere gittiğini, hastalığını duyunca çok korktuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rahatsızlığının tedavisi olduğunu öğrenince rahatladım. Hocamız her ayrıntıyı bizimle paylaştı. Ameliyat sonrası rahatladım. 2-3 kaşık çorba içip, iştahım kesiliyordu artık rahat yiyorum. Ameliyata girdiğimde 45 kiloydum. Bundan sonra sağlıklı insanlar gibi bol bol yemek istiyorum. Dışarıda rahat rahat yemek yiyenleri görünce çok özeniyordum. Çocuk porsiyonu gibi 2-3 kaşık yiyip 'doydum' diyerek çekiliyordum. Adana kebap yemek istiyorum."

- Nadir görülen bir hastalık

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Ersin Turan ise hastalığın çok nadir görüldüğünü vurguladı.

On iki parmak bağırsağının temelde mideden hemen sonraki kısım olduğunu aktaran Turan, "Kalın ve ince bağırsakları besleyen temel arter olan süperior mezenterik arter, aort dediğimiz ana damardan dar bir açıyla çıkar ve on iki parmak bağırsağını sıkıştırır. Bir şey yediğiniz zaman o sıkışıklıktan dolayı kusarsınız, zayıflarsınız. Genellikle genç kadınların hastalığıdır. Yeme içme şikayetleri baskındır ve kilo alamama şikayetleri vardır. Yüzde 99 doğuştan gelir." diye konuştu.