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        Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, kritik maçlardan galibiyetle dönemediklerini belirterek, "Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde mağlup olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:49
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        Konyaspor-Trabzonspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, kritik maçlardan galibiyetle dönemediklerini belirterek, "Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde mağlup olduk." dedi.

        Güneş, karşılaşmanın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İlk yarı kötü ve vasat bir oyun oynadıklarını anlatan Güneş, "Hücum varyasyonları ve pozisyonu olmayan uyur gezer gibi oynadığımız bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik. Gol bulabilirdik de yiyebilirdik de. Maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimiz düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk." diye konuştu.

        Güneş, kritik bir dönemeçte bulunan Konyaspor'un sonunda bulduğu golle üç puan aldığını belirterek, yeşil beyazlıları tebrik etti.

        - "Deplasmanda bu kadar rahat yenilen bir takım yok"

        Bir gazetecinin, seyircinin tepkisi ile Trabzonspor'un deplasmanda galip gelememesinin nedenini sorması üzerine Güneş, "Zor maç kazanıyoruz ama çok kolay kaybediyoruz. Özellikle deplasmanda bu kadar rahat yenilen bir takım yok. Yumuşak ve rahat oynamamız bu sonuca getirebiliyor. Sahamızda kiminle oynarsak oynayalım kazanırken bir sürü savaş veriyoruz. Deplasmanda beklenmedik şekilde maçın sonunda veya oyun içerisinde, başında yediğimiz golleri de kaybediyoruz. Adı yok bunun. Koşacaksın, çalışacaksın, savaşacaksın. Herkes yüzde yüzünü yapacak, elinden gelen gayreti gösterecek." diye cevap verdi.

        Güneş, oyunda istedikleri coşkuyu oluşturamadıklarının altını çizerek, "Sakatlar falan bunlar bizim için mazeret olamaz. Ne olursa olsun, biz yine burada kazanmayı öne almıştık. Maalesef kaybettik. Seyircinin üzgün olmasını ve tepkisini de doğal karşılamak lazım." şeklinde konuştu.

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