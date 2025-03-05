Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan avukat ve katip tahliye edildi

        Konya'da bir müvekkil hakkında yerel mahkemede verilen karara istinaf aşamasındayken aracılarla müdahale etmeyi vadettikleri iddiasıyla tutuklanan avukat ve katip tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan avukat ve katip tahliye edildi
        ABONE OL

        Konya'da bir müvekkil hakkında yerel mahkemede verilen karara istinaf aşamasındayken aracılarla müdahale etmeyi vadettikleri iddiasıyla tutuklanan avukat ve katip tahliye edildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Musa D. ile Sefer B. ve taraf avukatları katıldı.

        Müşteki H.B. daha önce Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili arkadaşı M.A. ile kendisine yerel mahkeme tarafından hapis cezası kararı verildiğini, avukatları aracılığıyla karara itiraz ettiklerini söyledi.

        Dosyanın bir üst mahkeme aşamasında önce katip Sefer B. ile görüşmeye başladığını öne süren H.B, "Bize, kendileriyle anlaşırsak, beraat kararı alabileceğimizi, anlaşmazsak dosyanın 1 haftada istinaf mahkemesinde onanacağını söylediler. Ben adil yargılanmak istedim. Sanıklarla görüşmelerimde eski cep telefonumla ses kaydı aldım. Savcılığa başvurdum. Avukat Y.K. ile ofisinde yaptığımız görüşmede, dosyaya nasıl müdahale edebileceğini sordum, dosya hakimini birebir tanıdığını söyledi. Bir sonraki görüşmemizde ise dosyaya müdahale etmeye çalıştığımızın adliyede duyulduğunu iddia ederek, alamayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

        Görüşmeleri katip Sefer B. aracılığıyla yaptığını anlatan H.B, daha sonra avukat M.T. ile görüştüklerini, M.T'nin kendilerine açıkça "dosyaya müdahale edeceğim" demese de "Bizim ismimiz yeter, bizi tanırlar" şeklinde konuştuğunu iddia etti.

        H.B, avukat Musa D'nin ise kendisinden para talep etmediğini, katip Sefer B'ye güvenmediklerini ama Musa D'yi tanıdıkları için garantör olarak gördüklerini belirterek, "Tapu ve parayı Musa D'ye verecektik. Dosya çözülürse para ve tapu Ankara'da bağlantı kurulacak kişilere aktarılacak, çözülmezse bize iade edilecekti." beyanında bulundu.

        Müşteki H.B, kendisine sorulan "Rüşveti senden kim istedi?" sorusuna, "Ben rüşvet için katip Sefer B. ile görüştüm." karşılığını verdi.

        Sanık Sefer B, avukat Musa D'nin olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Ben komisyon karşılığı avukatlara müvekkil götüren biriydim. Olay nedeniyle pişmanım." ifadesini kullandı.

        Sanık Musa D, 22 yıldır avukatlık yaptığını, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını anlatarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

        Mahkeme heyeti, avukat beyanlarının ardından, sanıkların adli kontrol kararıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Konya'da H.B'nin savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat Musa D. ile olaya karıştığı öne sürülen katip Sefer B'yi 9 Aralık 2024'te ofislerinde gözaltına almış, sanıklar sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        "Babamı misafir gelince çekyatın altına koyuyormuş! Misafir gidince kesmeye devam ediyormuş!"
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Ilıcalı ve Saran hakkındaki iddianamelerin detayları ortaya çıktı
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Merve Özbey'in eşine istenen ceza belli oldu!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Akılalmaz olay! Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Elon Musk'ın annesi ABD'yi karıştırdı
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Turizmde hedef 64 milyar dolar
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Jose Mourinho'dan yeni sözleşme açıklaması!
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Özcan Deniz, ifade verdi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Kayıp Ece'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İftardan sonra şişkinliğe karşı neler yapılmalı?
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        İki kardeşi öldüren zanlıdan 'Oruç' savunması!
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'ın ilk Kongre konuşması beğenildi mi?
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        F.Bahçe'de yükseliş dönemi!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Konya'da LÖSEV Umudumuz Kadın Dayanışması Paneli düzenlendi
        Konya'da LÖSEV Umudumuz Kadın Dayanışması Paneli düzenlendi
        Sarayönü'nde metruk binaların yıkımı için çalışma yürütülüyor
        Sarayönü'nde metruk binaların yıkımı için çalışma yürütülüyor
        Beslenme alışkanlığı nedeniyle bozulan bağırsak sağlığı uyku düzenini etkil...
        Beslenme alışkanlığı nedeniyle bozulan bağırsak sağlığı uyku düzenini etkil...
        Adını aldığı gazi dedesinin İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacak
        Adını aldığı gazi dedesinin İstiklal Madalyası'nı gururla taşıyacak
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gençlerle iftar programında bir ar...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, gençlerle iftar programında bir ar...