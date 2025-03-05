Konya'da dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan avukat ve katip tahliye edildi

Konya'da bir müvekkil hakkında yerel mahkemede verilen karara istinaf aşamasındayken aracılarla müdahale etmeyi vadettikleri iddiasıyla tutuklanan avukat ve katip tahliye edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Musa D. ile Sefer B. ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki H.B. daha önce Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili arkadaşı M.A. ile kendisine yerel mahkeme tarafından hapis cezası kararı verildiğini, avukatları aracılığıyla karara itiraz ettiklerini söyledi.

Dosyanın bir üst mahkeme aşamasında önce katip Sefer B. ile görüşmeye başladığını öne süren H.B, "Bize, kendileriyle anlaşırsak, beraat kararı alabileceğimizi, anlaşmazsak dosyanın 1 haftada istinaf mahkemesinde onanacağını söylediler. Ben adil yargılanmak istedim. Sanıklarla görüşmelerimde eski cep telefonumla ses kaydı aldım. Savcılığa başvurdum. Avukat Y.K. ile ofisinde yaptığımız görüşmede, dosyaya nasıl müdahale edebileceğini sordum, dosya hakimini birebir tanıdığını söyledi. Bir sonraki görüşmemizde ise dosyaya müdahale etmeye çalıştığımızın adliyede duyulduğunu iddia ederek, alamayacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Görüşmeleri katip Sefer B. aracılığıyla yaptığını anlatan H.B, daha sonra avukat M.T. ile görüştüklerini, M.T'nin kendilerine açıkça "dosyaya müdahale edeceğim" demese de "Bizim ismimiz yeter, bizi tanırlar" şeklinde konuştuğunu iddia etti.

H.B, avukat Musa D'nin ise kendisinden para talep etmediğini, katip Sefer B'ye güvenmediklerini ama Musa D'yi tanıdıkları için garantör olarak gördüklerini belirterek, "Tapu ve parayı Musa D'ye verecektik. Dosya çözülürse para ve tapu Ankara'da bağlantı kurulacak kişilere aktarılacak, çözülmezse bize iade edilecekti." beyanında bulundu.

Müşteki H.B, kendisine sorulan "Rüşveti senden kim istedi?" sorusuna, "Ben rüşvet için katip Sefer B. ile görüştüm." karşılığını verdi.

Sanık Sefer B, avukat Musa D'nin olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Ben komisyon karşılığı avukatlara müvekkil götüren biriydim. Olay nedeniyle pişmanım." ifadesini kullandı.