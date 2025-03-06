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        Konya'da "İstanbul Mushafı" sergisi açıldı

        Alanında uzman 66 kişilik ekibin 8 yılda tamamladığı, Kur'an-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını kapsayan "İstanbul Mushafı" sergisi, Konya'da açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:09
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        Konya'da "İstanbul Mushafı" sergisi açıldı
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        Alanında uzman 66 kişilik ekibin 8 yılda tamamladığı, Kur'an-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını kapsayan "İstanbul Mushafı" sergisi, Konya'da açıldı.

        Hattat Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından hazırlanan, İslam medeniyetinin 15 asırlık seyrine "Mushaf Sanatları Tarihi" yönünden bakan çalışma, Kur'an-ı Kerim'in elle 10 cilt olarak yazılmasını kapsıyor.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu sergiyi vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Gelenekten geleceğe köprüler kurmaya devam ettiklerini belirten Altay, "İstanbul Mushafı sergisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle değerli hemşehrimiz Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan özel bir eserdir." dedi.

        Altay, İstanbul Mushafı'nın, İslam ve hat sanatıyla estetik anlayışının en güzel yansımalarından biri olduğunu vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner de eserin, Kur'an-ı Kerim'e duyulan sevgi ve hürmetin sanata dönüşmüş hali olduğunu belirterek, "Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar, Kur'an-ı Kerim'in yazılış serüvenini yansıtan ve İslam dünyasının ortak kültürel mirasını temsil eden mushaf, bizlere hat sanatıyla maneviyatı bir araya getiren eşsiz bir koleksiyon sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Sergi, 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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