Konya Valisi Akın'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, hayatın her alanında varlığıyla iz bırakan kadının gücünün, toplumun gücü olduğunu belirtti.

Tarih boyunca kadınların, fedakârlıkları ve başarılarıyla insanlık tarihinde kalıcı bir yer edindiklerini aktaran Akın şunları kaydetti:

"Türk-İslam geleneğinde kadın, her zaman kıymetli bir konumda olmuştur. Peygamber efendimiz 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyurarak kadına verilen değeri en güzel şekilde ifade etmiştir. Medeniyetimizde kadın, sadece aile içinde değil, devlet yönetiminde, savaş meydanlarında ve sosyal hayatın her aşamasında önemli roller üstlenmişlerdir. Devlet Ana ruhuyla milletine hizmet eden Hayme Ana'dan, İstiklal Mücadelesi'nde cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı'ya, Erzurum'u savunan Nene Hatun'dan, Cumhuriyetimizin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'e kadar nice kahraman kadın, tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır.Bir toplumun gelişmişliği, kadınlarının eğitimine, sosyal hayata katılımına ve huzur içinde yaşamasına verdiği değerle ölçülür. Günümüzde de kadınlar, bilimden sanata, siyasetten ekonomiye, spordan teknolojiye kadar her alanda toplumun her kesiminde söz sahibidirler.Bu özel gün vesilesiyle, başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, hayatımızı güzelleştiren, toplumumuza yön veren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."