Lösemiyi yendi, kendisiyle aynı kaderi paylaşan gençlere destek oluyor

KONYA'da12 yaşında lösemi tanısı alıp, 2 yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Münire Nur Güdücü (22), kendisiyle aynı kaderi paylaşan gençlere yardım ediyor. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) gençlik kollarında görev alan Güdücü, "LÖSEV sayesinde benim gibi olan arkadaşlarımla tanıştım. Benim gibi de binlerce genç varmış. Onlarla birlikte tutunduk" dedi.

Münire Nur Güdücü'ye, 12 yaşında lösemi tanısı konuldu ve 2 yıl boyunca kemoterapi görüp, sağlığına kavuştu. Bu süreçte LÖSEV'den de destek alan Güdücü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitimine devam eden Güdücü, şimdi LÖSEV'in gençlik kollarında görev alarak kendisiyle aynı kaderi paylaşan gençlere yardım ediyor.

'AİLEME SARILIP, ÖPEMİYORDUM'

Lösemi hastalığını atlatma sürecini anlatan Güdücü, "2 yıl lösemi tedavisi gördüm. İyileştikten sonra LÖSEV'in bir parçası oldum. LÖSEV ile şehir şehir dolaşarak iyileşmiş gençlerle bağlar kuruyoruz. 12 yaşında tedaviye başladım. Hiç kolay bir süreç değildi. 'Nasılsın' diye sorulmasına muhtaç olduğum bir süreçti. O süreçte 'Nasılsın' sorusunu soran da LÖSEV oldu. Aileme ihtiyaç duyuyordum, ama sarılıp öpemiyordum. Tedavim boyunca mide kanaması, kalp krizi geçirdim ama atlattım, bitti, gitti. Ailem hep yanımdaydı ve beni yalnız bırakmadılar. Onlara sonsuz şükran duyuyorum" dedi.

'BENİM GİBİ BİNLERCE GENÇLE HAYATA TUTUNDUM'

Tedavisinin ardından yaşadığı sosyal bağ kurma eksikliğini arkadaşlarının desteğiyle yendiğini ifade eden Münire Nur Güdücü, "Tedavim bittikten sonra ciddi bir öz güven eksikliği yaşadım. Çünkü 3 yıl bir odada yaşadım. Sohbet edeceğim kimse yoktu. Dışarıya çıktığımda da bundan çok korktum. LÖSEV sayesinde benim gibi olan arkadaşlarımla tanıştım. Onlarla tanışınca öz güven duygum geri geldi. Bana 'Münire sen yalnız değilsin' dediler. Benim gibi de binlerce genç varmış. Onlarla birlikte tutunduk. Sohbet etmeyi, kendimi ifade etmeyi öğrendim. Arkadaşlarımla bizim gibi ama bizi duymayan insanlara neler yapabiliriz diye çalışıyoruz" diye konuştu.