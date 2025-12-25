Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da fener alayı coşkusu yaşandı

        Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlangıcında kutlanan "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 00:36 Güncelleme: 25.12.2025 - 00:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da fener alayı coşkusu yaşandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlangıcında kutlanan "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kentte Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan geleneklerden biri olan "şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor.

        Gelenek kapsamında bu yıl da Kültürpark başta olmak üzere, birçok noktada etkinlikler yapıldı.

        Her yıl fener alayı ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

        Kültürpark'a çocuklarıyla gelen çok sayıda vatandaş, yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.

        Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark'ta yoğun şekilde balon uçurulması nedeniyle tramvay havai hattında olumsuzluk yaşandı.

        Kampüs tramvayları geçici olarak Belediye İstasyonu'nda manevra yaptı.

        Havai hatta takılan balonların temizlenmesinin ardından tramvay seferlerinin Zafer ve Alaaddin istasyonları üzerinden devam edeceği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        14 ülkeden İsrail'e kınama
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı

        Benzer Haberler

        Ömer Atiker: "Sezon sonu borç tahminini 2 milyar 400 milyon TL olarak öngör...
        Ömer Atiker: "Sezon sonu borç tahminini 2 milyar 400 milyon TL olarak öngör...
        Konyaspor Başkanı Atiker: Bahis soruşturma sürecinden en fazla etkilenen ku...
        Konyaspor Başkanı Atiker: Bahis soruşturma sürecinden en fazla etkilenen ku...
        TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç ile anlaştı
        TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç ile anlaştı
        Konya'da 'şivlilik' öncesi fener alayı coşkusu
        Konya'da 'şivlilik' öncesi fener alayı coşkusu
        Konya'ya 60 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı
        Konya'ya 60 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı
        Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
        Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu