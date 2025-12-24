Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'ya 60 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı

        Konya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen 30 branşta toplam 555 kalem spor malzemesinin dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 21:27 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:27
        Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen törende, disiplini, azmi, dürüst oyun, dürüst davranış ruhunu ve birlikte başarmayı öğrenen her bir gencin, yarının Türkiye'sini inşa edeceğini söyledi.

        Törenin yalnızca bir malzeme teslimi değil, Konya'nın spor vizyonuna yapılan planlı ve somut bir yatırım olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Toplam 30 branşta, 555 kalem spor malzemesinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 60 milyon liralık bu yatırım, Konya'mızın spor altyapısını güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası arenada başarı hedefleyen sporcularımıza daha nitelikli ortamlar sunmayı amaçlamaktadır. Bugün ilimizde 17 bini aşkın sporcumuzun aktif olarak müsabakalara katılması ve elde edilen dereceler, doğru yönde ilerlediğimizin açık bir göstergesidir."

        Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de sporcular yetiştirmeye özen gösterdiklerini aktardı.

        Dağıtımı gerçekleştirilen malzemelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarında, ulusal ile uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcuların gelişiminde kullanılması hedefleniyor.

        Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

