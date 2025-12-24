Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 16:47 Güncelleme: 24.12.2025 - 16:47
        Beyşehir'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

        Bir kedi, Hacıakif Mahallesi'ndeki telefon direğinin üzerinde mahsur kaldı.

        Gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi geldi.

        Ekip, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

