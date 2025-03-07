Karapınar'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında programı düzenlendi
Karapınar ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir program düzenlendi.
Karapınar ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir program düzenlendi.
İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi (KİGAL) Faaliyet Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, kadına yönelik şiddet konusu ön plana çıkarıldı.
Programda öğrenciler şiir okudu, şarkılar söyledi ve tiyatro oyunu sahnelendi.
Programa, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ile çok sayıda kadın katıldı.
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